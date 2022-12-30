أكد متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي ، على عدم وجود إصابات أو احتجازات بسبب الحالة المطرية في جدة .
وأوضح الحمادي ، أنه حتى الآن لم يتلقى الدفاع المدني أي بلاغات حول إصابات أو احتجازات ، وجميع الفرق في حالة جاهزية وانتشار لمتابعة البلاغات .
وأضاف أن هناك إجراءات وقائية تم تنفيذها في وقت مبكر فور ورود تقرير المركز الوطني ، وأيضا قامت محافظة جدة بإطلاق الإنذار المبكر لتنبيه السكان بانتظار حالة مناخية مطرية تتضمن اتخاذ الحيطة واتباع التعليمات ، والأنتظار في أماكن آمنة حتى انتهاء الحالة ، ومتابعة وسائل الإعلام.
فيديو | متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي لـ #الإخبارية:
لا إصابات أو احتجازات بسبب الحالة المطرية في جدة.. وفرق الدفاع المدني في جاهزية تامة #الإخبارية pic.twitter.com/k6Hv4Y5SaC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2022
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