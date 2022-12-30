أكد متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي ، على عدم وجود إصابات أو احتجازات بسبب الحالة المطرية في جدة .

وأوضح الحمادي ، أنه حتى الآن لم يتلقى الدفاع المدني أي بلاغات حول إصابات أو احتجازات ، وجميع الفرق في حالة جاهزية وانتشار لمتابعة البلاغات .

وأضاف أن هناك إجراءات وقائية تم تنفيذها في وقت مبكر فور ورود تقرير المركز الوطني ، وأيضا قامت محافظة جدة بإطلاق الإنذار المبكر لتنبيه السكان بانتظار حالة مناخية مطرية تتضمن اتخاذ الحيطة واتباع التعليمات ، والأنتظار في أماكن آمنة حتى انتهاء الحالة ، ومتابعة وسائل الإعلام.