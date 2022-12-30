طرح البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– قائد فريق تدقيق تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، هندسة الكمبيوتر).

– مدير المالية/ إدارة البرامج والتغيير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، المالية).

وتابعت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2023م.

وأشارت الإدارة إلى أن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــــــا