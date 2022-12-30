قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن معظم مناطق بلاده تعاني من انقطاع الكهرباء وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت جميع أنحاء البلاد.

وأوضح: ” الأمر صعب بشكل خاص في منطقة كييف والعاصمة ومناطق لفيف وأوديسا وخيرسون وفينيتسيا وترانسكارباثيا، ومع كل ضربة صاروخية من هذا النوع، لا تجني روسيا سوى دفع نفسها بشكل أعمق إلى طريق مسدود”.

وأضاف: “سيكون لصفة أكبر دولة إرهابية في العالم عواقب على روسيا ومواطنيها لفترة طويلة. وكل صاروخ يؤكد فقط أن كل هذا يجب أن ينتهي في المحاكم. وهذا بالضبط ما سيحدث”.

وأكدت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ الخميس مستهدفة العاصمة كييف ومدينة خاركيف في الشمال الشرقي ومدناً أخرى