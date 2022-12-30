كشف مصدر أمنى عراقى عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة فى ناحية بحركة في محافظة أربيل بالعراق، ولم يسفر الحادث عن تسجيل أية إصابات.

من ناحية أخرى، قالت خلية الإعلام الأمني في العراق ، تدمير وكرين لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، بداخلهما 10 إرهابيين، في محافظة ديالى.

وأوضحت الخلية “إن القطاعات الأمنية واصلت ملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية ، وبمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف مباشر ومتواصل من قيادة العمليات المشتركة تم رصد وكرين للإرهابيين في منطقة “نارين” ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بداخلهما نحو 10 عناصر إرهابية، حيث تمكن صقور الجو بواسطة طائرات F_16 التابعة لقيادة القوة الجوية وفقاً لهذه المعلومات المؤكدة من استهداف هذين الوكرين، وتدميرهما بالكامل على رؤوس العناصر الإرهابية”، بحسب قناة السومرية نيوز الإخبارية.