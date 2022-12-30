سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي، وإن كانت ضئيلة، في عام اتسم بشح الإمدادات بسبب الصراع في أوكرانيا وقوة الدولار وضعف الطلب من الصين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 83.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0138 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.2 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.

كما بلغ خام غرب الولايات المتحدة الوسيط 78.88 دولار للبرميل، مرتفعًا 48 سنتا أو 0.6 في المئة بعد أن أغلق منخفضا 0.7 في المئة أمس الخميس.