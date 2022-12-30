تستمر شركات تصنيع السيارات في اطلاق العديد من الموديلات القوية والمتنوعة، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية التي تتعلق بالمحرك وعناصر الجر.

وأعلنت شركة راديكال عن أحدث اصدارتها، وهي النسخة الجديدة XXR والتي تأتي باطلالة محسنة، مقارنة بالاصدرات القياسية التي تنتمي إلى تلك العائلة، حيث تتوافر بالعديد من التجهيزات.

وتميزت السيارة XXR المقدمة من راديكال على لمسات خارجية من الياف الكربون تتضمن، نشار أمامي وعتبات جانبية رياضية، بالاضافة إلى سبويلر خلفي عريض يلقب بزعنفة القرش.

كما أنها تتميز بمصابيح امامية حادة المظهر ذات نظرات عدوانية، وجنوط رياضية تعزز من هذا المفهوم بتصميم هندسي مميز، مع منظومة عادم ثنائية الاداء، واشارة توقف خلفية اعلى هذه الناحية، واطلالة رياضية من ناحية المقصورة.