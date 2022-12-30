وثّق مقطع فيديو لهطول أمطار غزيرة على ⁧‫الحرم المكي‬⁩ فجر اليوم الجمعة، في مشهد رائع يخطف القلوب .

وبيّن المقطع، المعتمرين وهم يؤدون مناسك العمرة طالبين المثوبة والمغفرة من الله عز وچل، وسط أمطار الخير الغزيرة، في مشهد روحاني رائع وجميل.

وأظهر المقطع حركة المعتمرين الانسيابية رغم الأجواء الممطرة والسماء المليئة بالغيوم.

كما بيّن مقطع آخر أحد المعتمرين وهو جالسًا في خشوع وتدرع لله عز وچل طالبًا المثوبة والمغفرة، رافعًا يده للسماء والأمطار الغزيرة تسقط في مشهد روحاني رائع.

فيديو | وسط أجواء روحانية.. استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الحرم المكي أثناء تأدية المصلين صلاة الفجر#الإخبارية pic.twitter.com/AbrHNWc9Jx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 30, 2022