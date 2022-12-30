العقيل: أعلى كمية هطول أمطار سجلت في جدة بحي البساتين

أوضح محلل الطقس عقيل العقيل أن أعلى كمية هطول أمطار سجلت في محافظة جدة كانت في حي البساتين وهي قابلة للزيادة خلال الساعات المقبلة.

وقال العقيل ‘” أمطار من متوسطة إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة شملت محافظة جدة والعاصمة المقدسة والمرتفعات في محافظة الطائف”.

وأضاف ” لاتزال السحب الرعدية متواجدة بشكل كثيف في سماء محافظة جدة، كما أن درجة الحرارة حاليا ١٩ درجة مئوية، ومن المتوقع أن تستمر السحب الركماية الرعدية على سواحل جدة حتى ساعات الصباح الباكر وتنتقل لتؤثر على العاصمة المقدسة باستمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول “.