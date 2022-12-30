أكد مدير مشروع السروات العميد عبدالله الشهري أن مشروع السروات يعد من أضخم مشاريع القوات البحرية.

وقال الشهري :” المشروع لا يحوي فقط مجموعة السفن الخمس وإنما يحوي عدة برامج أخرى إضافة إلى حزمة من برنامج التدريب المكثف استمر لمدة عامين لكل طاقم من طواقم السفن”.

وأضاف “ويشمل ذلك التأهيل الفني إضافة إلى منشآت الشركة والمصانع في أكثر من ٢١ دولة تقريبا، تلي ذلك تدريب عملياتي مكثف لرفع التأهيل العملياتي في البحر من خلال تدريبات تكتيكية متقدمة لمدة ٤ أشهر بعد تدشين السفينة في إسبانيا “.