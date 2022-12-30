كشفت شركة “سامسونغ” النقاب عن حاسب محمول جديد، يمكن التحكّم به عبر اللمس أو عبر قلم ذكي.

وأشارت الشركة إلى أن حاسب Galaxy Book الجديد يتميز بسرعة التعامل مع شبكات الإنترنت الحديثة، كما يمكن تحويله إلى حاسب لوحي محمول من خلال طيه بزاوية 360 درجة.

ويتميز الجهاز الجديد بخفة وزنه، حيث يبلغ 1.7 كلغم تقريبا، بجانب امتلاكه معالجات Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 التي تمكّن الأجهزة من العمل مع شبكات 5G الخلوية وشبكات Wi-Fi 6E الحديثة.

ويأتي الحاسب بشاشة Super AMOLED بمقاس 13.3 بوصة، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات،ومنفذ USB Type-C، ومنفذ microSD، ومكبرات صوت عالية الأداء تدعم تقنيات Dolby Atmos.