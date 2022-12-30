تستمر أمطار محافظة البِرك، على شواطئ عسير صباح اليوم الجمعة في أجواء مدهشة وجميلة .
ووثق مقطع فيديو نشره أستاذ المناخ بجامعة القصيم عبدالله المسند، حالة الطقس المدهشة، ولحظة سقوط أمطار الخير الغزيرة .
وسمع في المقطع شخص يقول: منظر مدهش لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عصف هائل جدًا، الأمطار الكثيفة على شواطئ عسير .”
أمطار محافظة #البِرك على شواطئ #عسير صباح اليوم، ⛈ (المقطع من الواتس) حالة #مدرار pic.twitter.com/4ZIShtdSKT
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) December 30, 2022
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