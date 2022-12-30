تستمر أمطار محافظة ⁧‫البِرك‬⁩، على شواطئ ⁧‫عسير‬⁩ صباح اليوم الجمعة في أجواء مدهشة وجميلة .

ووثق مقطع فيديو نشره أستاذ المناخ بجامعة القصيم عبدالله المسند، حالة الطقس المدهشة، ولحظة سقوط أمطار الخير الغزيرة .

وسمع في المقطع شخص يقول: منظر مدهش لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عصف هائل جدًا، الأمطار الكثيفة على شواطئ عسير .”