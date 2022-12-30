انتحل رجل صفة أمنية وقام بخطف فلبينية في منطقة الفنطاس بالكويت والاعتداء عليها.

وتفصيلاً، دخلت الفلبينية أحد مراكز الشرطة باكية، وأبلغت بأنها تعرضت للخطف من شخص يرتدي الزي الوطني أخبرها أنه من رجال المباحث وطلب هويتها، ثم أوهمها بأنه أجرى اتصالاً بمقر عمله.

وأوهمها بأنها مطلوبة، ويجب أن تصعد معه في سيارته، وعندما امتثلت طار بها إلى ساحة ترابية في منطقة الفنطاس، وانهال عليها ضرباً وأجبرها على نزع ملابسها واعتدى عليها، ومن ثم أنزلها في الساحة وهرب.

والجدير بالذكر أن الفلبينية سجلت قضية جنائية بمسمى خطف ومواقعة، أحيلت إلى المباحث للتحري عن المتهم من خلال المواصفات التي أدلت بها المبلغة والاستعانة بأي كاميرات مراقبة قريبة من الموقع.