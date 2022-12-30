نشرت الراقصة المصرية برلنتي عامر، الزوجة الثانية للمطرب الشعبي سعد الصغير، فيديو له وهو يتوسل للعودة إليها.

و تشاجر سعد الصغير وبرلنتي عامر بالأيدي قبل أيام ما أدى إلى إصابته والتقدم ببلاغ ضدها يتهمها بالاعتداء عليه وسرقته.

وظهر سعد الصغير في الفيديو وهو يقوم بالصلاة، ثم وضع المصحف ليقسم بعدم خيانته لها، في إشارة منها لتكذيب ما قاله بشأن أنه لم يطلب العودة إليها بعد الطلاق.

وأرفقت برلنتي عامر تعليقاً على الفيديو قائلة : “أنا مالي، ابعد عني، أنا منزلالك قدام الناس كلها علشان تبعد عن حياتي من فضلك”.

ورد سعد الصغير على الفيديو خلال بث مباشر عبر حسابه في “فيسبوك”، أكد فيه أنه صمت كثيرا على تصرفاتها، لافتاً إلى أن جميع الفيديوهات التي تقوم بنشرها قديمة، وكانت قبل الحادث المثبت بمحضر رسمي.

وقال سعد الصغير: “سكت كتير عليها والناس ظلموني بسببها، ومش هتكلم بأسلوبها دي وحدة لسه خارجة من الحبس، حرام أنا عندي عيال والناس بتتكلم”.