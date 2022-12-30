نجح مواطن يدعى عامر العنزي في كسر قاعدة الوظيفة والترويج لتركها من أجل التجارة وفتح ورشة الميكانيكا الخاصة به وهو على رأس العمل.
وقال العنزي :” لدي وظيفتي وعملي في ميكانيكا السيارات هي هواية ودخل ثاني لي كما إنني أحب العمل في الميكانيكا”.
وأضاف ” درست في المعهد الملكي ثلاث سنوات. بحمد الله أعمل في الميكانيكا منذ ٧ سنوات إلى جانب وظيفتي كما إنها تعدمصدر دخل جيد”
فيديو | بين الوظيفة والترويج لتركها من أجل التجارة.. الميكانيكي عامر العنزي يكسر القاعدة ويفتح ورشته الخاصة وهو على رأس العمل#الراصد pic.twitter.com/HJ55s3fyxw
— الراصد (@alraasd) December 29, 2022
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