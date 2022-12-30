نجح مواطن يدعى عامر العنزي في كسر قاعدة الوظيفة والترويج لتركها من أجل التجارة وفتح ورشة الميكانيكا الخاصة به وهو على رأس العمل.

وقال العنزي :” لدي وظيفتي وعملي في ميكانيكا السيارات هي هواية ودخل ثاني لي كما إنني أحب العمل في الميكانيكا”.

وأضاف ” درست في المعهد الملكي ثلاث سنوات. بحمد الله أعمل في الميكانيكا منذ ٧ سنوات إلى جانب وظيفتي كما إنها تعدمصدر دخل جيد”