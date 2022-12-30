ورد لفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، بلاغا، حول كرفان تعرض لانقلاب، بحائل، وبعد مرور يومين على الواقعة، واستنفاد حميع المحاولات اتصل بالفريق لتقديم بلاغ.

واستطاع 13 عنصرًا في فريق إنجاد بالاستعانة بمركبات مجهزة لمثل هذه المهام- من التدخل الفوري واستعادة الوضعية الطبيعية للكرفان المقلوب، في مهمة استغرقت نحو 6 ساعات متواصلة، ونفذت على 3 مراحل.

ووثق مقطع فيديو طريقة تدخل فريق الإنقاذ، وكانت المرحلة الأولى هي تعديل وضعية الكرفان المقلوب، باستخدام الأوناش، من أجل ضمان عدم حدوث أية أضرار.

وتضمنت المرحلة الثانية، وهي الأكثر صعوبة، محاولة تثبيت الكرفان على وضعه المعتدل، والحيلولة دون تعرضه للانقلاب مرة أخرى، وتهيئته للعبارة.

بينما المرحلة الثالثة، فكانت تعديل الكرفان ليركب على الإطارات المخصصة له، وتمت بنجاح .

يُذكر أنه منذ أيام، أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، تلقيه 13 بلاغا عن مفقودين خلال 7 أيام، وقال في حسابه على «تويتر»، أن البلاغات التي تلقاها عن المركبات العالقة في الوحل والرمال خلال الأيام ذاتها وصلت إلى ٦٤٧ بلاغًا.