قامت قوات الأمن في رومانيا بالقبض على البلوجر ولاعب الملاكمة البريطاني الشهير، اندرو تيت، بتهمة الاتجار في البشر بعد انتشار صورة لعلبة بيتزا تسببت في تحديد مكان إقامت و اتهامه بالاتجار في البشر بعد انتشار صورة لعلبة بيتزا تسببت في تحديد مكان إقامته.

ويُشار إلى أن أندرو ، الذي يصف نفسه بأنه كاره للنساء ، والذي اعتقل مع شقيقه تريستان، سيواجه استجواب فريق الجريمة المنظمة والإرهاب في البلاد.

وكان أندرو تيت قد أثار الجدل مؤخرا بعد اعلانه اعتناق الاسلام بعد أن بنى شهرته على أفكار متطرفة وتعليقات معادية للمرأة، واكتسب اهتمام وسائل الإعلام بشكل خاص بعد ظهوره في برنامج تلفزيون الواقع Big Brother عام 2016. ومنذ ذلك الحين أنشأ مساحة على الإنترنت حيث يدّعي أنه يعرف أسرار جمع الثروة .

ويُذكر أن الشاب يبلغ من العمر 35 عاماً، بريطاني أميركي، تنافس دولياً باعتباره لاعباً محترفاً في رياضة الكيك بوكسينغ، لكن ظهوره في النسخة البريطانية من Big Brother قبل ست سنوات هو الذي منحه الشهرة ووفر مادة مغرية لوسائل الإعلام البريطانية.

Andrew Tate and his brother Tristan have been reportedly arrested by Romanian authorities in human trafficking investigation

pic.twitter.com/duoUUmcRDE

— Dexerto (@Dexerto) December 29, 2022