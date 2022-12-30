وثّق مقطع فيديو لغرق بعض السيارات على طريق الملك فهد بحي البوادي في ⁧‫جدة، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدها فجر البوم الجمعة.

وأظهر المقطع السيارات ومياه الأمطار تغطيها، لغزارتها وكثافتها، كما سمع في المقطع رجل يقول:” والله سيارات كثيرة غرقانة، يا ساتر “.

وبيّن الفيديو أيضًا كثافة مياه الأمطار على الطرقات مما أدى إلى غرفها.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره أمس الخميس، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرم، وجدة.