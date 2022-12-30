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الجمعة30 ديسمبر

مواصفات رنج روفر 2023 الجديدة بعد التعديلات الجمالية الجذابة

منذ 41 دقيقة
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مواصفات رنج روفر 2023 الجديدة بعد التعديلات الجمالية الجذابة
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كشفت شركة كان ديزاين عن مجموعة من التعديلات لـ رنج روفر الجديدة، لتحصل على مشتت هواء أمامي رياضي من الياف الكاربون بتصميم يتناسب مع المصد الأمامي، وعجلات رياضية كبيرة بقياس 24 إنش على النسخة المقدمة باللون الأزرق المعتم.

وتأتي النسخة المقدمة باللون الأسود بخيار إضافي من العجلات الرياضية باللون الأسود بقياس 23 إنش، وحصلت نسخة كان ديزاين على لمسات متعددة باللون الأسود على جميع أنحاء الهيكل الخارجي للسيارة، حيث من الممكن الحصول على سقف باللون الأسود المعتم ولمسات أخرى إضافية مع إزالة شعارات رنج روفر فضلاً عن شعار شركة كان على غطاء المحرك وغطاء صندوق الأمتعة.

وجاء سعر مشتت الهواء بالمصد الأمامي 2,780 يورو (11 ألف ريال)، ويبلغ سعر المشتت المصنع من الياف الكاربون اللامع 3,475 يورو (14 ألف ريال)، وتقدم العجلات الرياضية بسعر يبدأ من 4 آلاف يورو (16 ألف ريال) لقياس 23 إنش، في حيث يصل سعر العجلات المقدمة بقياس 24 إنش حتى 9.2 آلاف يورو (37 ألف ريال).

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