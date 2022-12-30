بدأ الاسطورة البرازيلي إدسون أرانتيس المعروف باسم بيليه مسيرته الكروية مع سانتوس وعمره 16 عاما سجل خلالها حوالي 1283 هدفا في المباريات الرسمية والودية، وتوفي النجم البرازيلي عن عمر ٨٢ عام.

ورغم شهرته كمهاجم لكنه أيضا دافع عن مرمى فريقه سانتوس 4 مرات في مسيرته سنوات 1959 و1963 و1969 و1973.

واضطر بيليه لحراسة مرمى سانتوس في 19 كانون الثاني / يناير 1964 في إياب نصف نهائي المنطقة الجنوبية الغربية في كأس البرازيل 1963، وكانت مباراة الذهاب قد لعبت قبل أيام قليلة وكانت النتيجة 3/1 لصالح سانتوس.

وبعد طرد حارس مرمى سانتوس الأسطوري جيلمار، ارتدى بيليه القفازات لمدة 3 دقائق من المباراة وتمكن من التصدي لتسديدتين قويتين، ووضع سانتوس في المباراة النهائية لبطولة توجوا بلقبها بعد الفوز على باهيا في النهائي بالمباراتين ذهابا وإيابا 6/0 و2/0.