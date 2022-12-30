أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، الرد على سؤال بشأن تسبب الاستمطار في غزارة الأمطار على جدة.
وقال خلال مداخلة على قناة ” الإخبارية” :” لا توجد علاقة بين الاستمطار وغزارة الأمطار على جدة”.
يُذكر أن جدة شهدت مساء أمس الخميس هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من الجهات المختصة بتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة وتجنب مناطق مجرى السيول، وبطون الأودية .
فيديو | هل الاستمطار كان سببا في غزارة الأمطار على جدة؟
محلل الطقس عقيل العقيل: لا علاقة له في أمطار جدة #الإخبارية pic.twitter.com/yFFxtZRgQ5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 30, 2022
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