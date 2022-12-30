أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، الرد على سؤال بشأن تسبب الاستمطار في غزارة الأمطار على جدة.

وقال خلال مداخلة على قناة ” الإخبارية” :” لا توجد علاقة بين الاستمطار وغزارة الأمطار على جدة”.

يُذكر أن جدة شهدت مساء أمس الخميس هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من الجهات المختصة بتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة وتجنب مناطق مجرى السيول، وبطون الأودية .