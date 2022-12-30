كشفت تقارير طبية أن العطش الشديد وجفاف الفم إشارات لارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يكون دليلا على إصابتك بمرض السكري ولا تعرف ذلك.

وهناك العطش المفرط في مرض السكري ويسمى عطاش، وهو شائع في كل من داء السكري والسكري الكاذب، ويحدث داء السكري الذي يشمل النوع 1 والنوع 2 عندما يكون سكر الدم مرتفعًا جدًا.

ويمكن أن يؤدي كل من ارتفاع نسبة السكر في الدم وكثرة التبول إلى عطش شديد ومستمر، وهنا يكون العطش علامة تحذيرية لمرض السكري.

ويساعد الأنسولين الجسم على استخدام السكر للحصول على الطاقة فحينما لا يكون هناك ما يكفي

من الأنسولين، يتراكم السكر الزائد (الجلوكوز) في الدم.