قدمت دائرة الحكام من خلال مقطع فيديو شرحا لأبرز الحالات التحكيمية في الجولة العاشرة من دوري روشن.

وتضمنت إحصائيات الجولة التي شهدت 8 مباريات تسجيل 21 هدفاً و 218 ركلة حرة و 34 بطاقة صفراء و 4 ضربات جزاء فيما لم تسجل أي حالات طرد.

وفيما يخص تقنية الفار فشهدت احتساب هدف و ركلة جزاء .

ولفتت دائرة الحكام إلى أن حكم مباراة الاتحاد التعاون كان يجب عليه احتساب ركلة جزاء للاعب الاتحاد رومارينهو عند الدقيقة ‘44.