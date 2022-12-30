قدمت دائرة الحكام من خلال مقطع فيديو شرحا لأبرز الحالات التحكيمية في الجولة العاشرة من دوري روشن.
وتضمنت إحصائيات الجولة التي شهدت 8 مباريات تسجيل 21 هدفاً و 218 ركلة حرة و 34 بطاقة صفراء و 4 ضربات جزاء فيما لم تسجل أي حالات طرد.
وفيما يخص تقنية الفار فشهدت احتساب هدف و ركلة جزاء .
ولفتت دائرة الحكام إلى أن حكم مباراة الاتحاد التعاون كان يجب عليه احتساب ركلة جزاء للاعب الاتحاد رومارينهو عند الدقيقة ‘44.
دائرة الحكام تشرح أبرز الحالات التحكيمية في الجولة الـ10 من @spl
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 30, 2022
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