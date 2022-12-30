حددت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة رسوم بعض التراخيص.

وأكدت التعديلات أنه يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده، فيما بلغ قيمة تجديد رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها 200ريال.

وارتفعت قيمة الرسوم إلى 40ألف ريال في حال إصدار ترخيص مركز تدريب إطفاء، وترخيص مركز تدريب أمن، كما نصت التعديلات على أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى و100 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة.

وأكدت التعديلات أنه في حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، و500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

وتضمنت التعديلات أن يكون رسوم إصدار تراخيص أندية الرماية ألف ريال، فيما تراوحت قيمة إصدار تراخيص الأسلحة من 150 ريال إلى 2500 ريال.