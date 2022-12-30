أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عددًا من قرارات الترقية، لمنسوبي وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وقدم السديس تهانيه لمن شملتهم الترقيات، مؤكدًا أنها حافز لهم لبذل المزيد في خدمة الحرمين وتطوير منظومة الأعمال فيهما وخدمة قاصديهما، سائلًا المولى لهم التوفيق والسداد.

وعبر الموظفون المرقون عن شكرهم وتقديرهم للرئيس العام على ثقته الكريمة، مؤكدين أن هذه الترقية ستكون حافزا لتقديم أرقى الخدمات وبذل الجهود المميزة، وفق تطلعات ولاة الأمر.