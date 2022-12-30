نفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان في مصر، ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر، مؤكداً أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر ولا داعي للقلق.

وتعليقاً على ظهور متحور “يوم القيامة” الجديد، أوضح المصدر أن المتحورات الجديدة التي تظهر ليست بالخطورة الشديدة.

وأضاف المصدر أن متحور يوم القيامة، يهاجم الجهاز التنفسي بشكل أقل عن غيره، لكن لديه قدرة على الانتشار بشكل كبير، وفقا للمعلومات التي وردت إلينا من الصين والمواقع الرسمية.

و ذكر المصدر أن أعراض فيروس كورونا والمتحورات التي ظهرت فيما بعد هي واحدة ولا اختلاف فيها وتتمثل هذه الأعراض في “ارتفاع درجة الحرارة، وحمى، وضيق في التنفس، وصعوبة في الحركة، وإحساس بالتعب والإرهاق وظهور طفح جلدي في بعض الحالات وليس معظمها”.