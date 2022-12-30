وثق مقطع فيديو متداول لسحابة ضخمة تشكلت في سماء الليث حولت نهارها إلى ليل.

وتشهد منطقة مكة المكرمة اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة.

وكان الدفاع المدني قد حذر أمس من هطول أمطار على 16 محافظة بمنطقة مكة المكرمة بدءاً من الخميس وحتى السبت.

وقال الدفاع المدني: إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل: (العاصمة المقدسة جدة – رابغ – الطائف – الجموم – الكامل – بحرة – خليص – الليث – القنفذة – العرضيات – أضم – ميسان – الخرمة – المويه – رنيه) من اليوم الخميس إلى يوم السبت المقبل.