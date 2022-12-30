أكدت أخصائية التغذية حنين السالم أن من أسباب عدم الالتزام بالحمية الغذائية اتباع حمية لا تتماشى مع نمط حياتهم ولا توجد حمية تنطبق للجميع.

وقالت “السالم” خلال لقاء مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” أنه يجب اختيار الحمية المناسبة لكل شخص حتى يستمر عليها فترة أطول كما يجب أن يكون هناك مرونة في هذه الحمية بحيث تسمح بإدخال بعض الأكلات حتى ولو كانت غير صحية حتى لا يصاب الشخص بالنهم والعودة للوزن الأول.

وأضافت أنه يجب مراعاة التفضيلات الشخصية في الحمية ، كذلك عدم التوقع المبالغ أو الغير منطقي حتى لا يصاب الشخص بالإحباط .