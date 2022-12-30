قال الشيخ عبدالرحمن السديس، في خطبة الجمعة، اليوم، بالمسجد الحرام، إن مروجي المخدرات يستغلون المصاحف الكريمة لتهريب بضاعتهم.

وأوضح السديس “حشيش وحبوب ومادة القات والشبو المخدر وأقرص الإنفيتامين والحقن والمخدرات الإلكترونية وغيرها في استهداف خطير، وهوس مستطير تستغل المصاحف الكريمة، والأحشاء والفواكه والبضائع الاستهلاكية وإطارات السيارات ونحوها”.

وأنشد السديس قائلاً:

لا تبك من قتلوا ولا من جاعوا.. وابك الأولى بخطى المخدر ضاعوا

الموت أجمل من حياة لم تصن عقلاً.. ومن لندائها أسماع

بئس امرؤ يشري مدمر جسمه .. ولبئس ما صنعوا له أو باعوا