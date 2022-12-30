قال المختص في الادخار والاستثمار، زياد سليمان، إن من لا يجيد التعامل مع الأسهم والاستثمار ولا العقار فعليه أن الاحتفاظ بالسيولة النقدية “الكاش”.

وأضاف أن من يعرف كيفية الاستثمار في العقارات والأسهم ولديه خطة بعيدة المدى يمكن في أي وقت يستثمر، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

ولفت إلى أن من المفاهيم الخاطئة في الادخار “اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب”مشددا على الأدخار في كل الأوقات، لافتا إلى أن أفضل آلية للادخار تتمثل في وضع ميزانية شخصية من خلال ترتيب الأولويات وإبعاد الكماليات.

فيديو | المختص في الادخار والاستثمار زياد سليمان: من لا يجيد التعامل مع الأسهم والاستثمار ولا العقار فعليه أن يُبقي "الكاش"#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/g58q6O9csl — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 30, 2022

فيديو | المختص في الادخار والاستثمار زياد سليمان: من المفاهيم الخاطئة في الادخار "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب".. أحدهم ذكرها لي، وبعدها جاء ليطلب أن أرشح له سهما معينا في السوق#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/neRwujaMjS — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 30, 2022