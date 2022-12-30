كشف الاتحاد الروسي لكرة القدم الجمعة عن رغبته في عودة منتخباته إلى المنافسة الدولية بعدما هدّدت روسيا سابقاً بمغادرة الاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا” والانضمام إلى نظيره الآسيوي.

وقرر اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي الجمعة عدم الانتقال إلى آسيا في الوقت الحالي.

وأوضح رئيس الاتحاد الروسي ألكسندر ديوكوف “ندرس بالفعل خيار العودة إلى مسابقات يويفا في أسرع وقت ممكن، ومن المهم بالنسبة لنا أن نشارك في تصفيات كأس العالم 2026”.

وأضاف ديوكوف أن الاتحاد الروسي يقترح إنشاء مجموعة لإجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبي في محاولة لاستئناف العلاقات.

إلا أنه لم يستبعد أن تسعى روسيا للحصول على عضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مرحلة لاحقة.