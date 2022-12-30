قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، عبدالله المسند، إن التغير المناخي وراء موجة البرد التي تشهدها بعض دول العالم.

وأضاف أن العواصف الثلجية التي تضرب بعض الدول مثل روسيا والولايات المتحدة أكثر من المعتاد مقارنة بالعشر سنوات الماضية، وذلك بحسب ما ذكره في قناة mbc.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية بدأ العالم يلمسها في فصل الشتاء وفصل الصيف، مؤكدا أن هذا التغير أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة.