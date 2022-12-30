قال استشاري الـتأمين سليمان بن معيوف إن وثيقة “منتج التأمين الجماعي على الحياة” ستغطي المخاطر المتعلقة بالوفاة والعجز الكلي أو الجزئي ، مبينا أن التعويض في حالة الوفاة سيكون باستقطاع مبلغ للورثة

وقال المختص أن نظام التأمينات الاجتماعية يمتلك برنامجين هما إصابات العمل والتقاعد ، موضحا أن التأمين الجماعي على الحياة سيكون برنامج إضافي ويمنح من الكيانات الكبرى إلى الموظفين والاعضاء

وأشار الاستشاري إلى أن التأمين الجماعي يكون ميزة للموظفين والشركات لاستقطاب الكفاءات .

فيديو | استشاري الـتأمين سليمان بن معيوف: وثيقة "منتج التأمين الجماعي على الحياة" ستغطي المخاطر المتعلقة بالوفاة والعجز الكلي أو الجزئي وسيكون التعويض في حالة الوفاة باستقطاع مبلغ للورثة#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/YvXY8MoDeR — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 30, 2022