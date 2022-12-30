أضرم الشباب الإيرانيون المشاركون بالانتفاضة الشعبية النيران في 15 مركزا للقمع، من بينها قواعد للباسيج يمختلف مدن إيران.

وشهدت عدة مدن أبرزها أصفهان وكرج وإسلام آباد غرب وشهر كرد إشعال المحتجين النيران بمراكز وقواعد الباسيج وحرس الإرهاب، فيما أضرم آخرون النيران في «حوزات» الجهل والجريمة والقمع بحق النساء في تبريز شمال غربي إيران وإقليم الأحواز العربي جنوب غرب البلاد، كما أحرقوا في كهنوج وكرمان بشرق إيران مبان للادعاء العام.

كما أشعلوا النار في اللوحات الدعائية للملالي، التي يحاول النظام استخدامها رمزا لقوته، بما في ذلك لافتات إعلانية عليها صور للمرشد الهالك خميني، ومرشد الإرهاب خامنئي والهالك قاسم سليماني في مدينتي رشت ورودسر في الشمال، ومدينة أورمية في الشمال الغربي، وأصفهان.

وأغلق الشباب في كرمنشاه غربي إيران الشارع الرئيس الذي تتخذه قوات الإرهاب مسارا لدورياتها، في حين شهدت مدينتي تبريز وشيراز اضرام الشباب النيران في لافتات لوزارة المخابرات.