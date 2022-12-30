قدمت وزارة الصحة 4 نصائح لجعل الطفل ممارس للنشاط البدني، حيث نصحت بعدم ترك الأطفال الصغار أمام التلفزيون أو الشاشات لساعات طويلة، وتجنب استخدام الأطفال بعمر سنتين وأقل للشاشات من أجل التسلية.

وأضافت أن الأطفال بعمر 2-4 سنوات يجب عدم استخدامها لأكثر من ساعة باليوم، كما حثت على ممارسة الأنشطة اليومية المناسبة للطفال مثل المشي – ركوب الدراجة – الوثب بالخيل استخدام السلالم السباحة – وكرة القدم.

ونصحت بتشجيع الطفل بالتدرج على أداء نشاط بدني متوسط لعالي الشدة لمدة 60 دقيقة يومياً، وممارسة الأنشطة مع جميع أفراد الأسرة لتحفيز.