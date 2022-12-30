كشفت أمانة الطائف استغرابها حقيقة مقطع فيديو متداول على أحد برامج التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، يوثق حالة لارتفاع منسوب المياه بأحد المواقع الرئيسية والحيوية بالمحافظةمؤكدة أن ذلك المقطع قديم منذ أكثر من أربع سنوات.

وقالت الأمانة في بيان لها: “إشارة إلى المقطع المنشور على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) اليوم الجمعة بتاريخ 6/ 6/ 1444هـ، حول ارتفاع منسوب مياه الأمطار؛ ما أعاق حركة سير المركبات في شارع متفرع من شارع شهار، تفيد الأمانة بأن المقطع المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي قديم جدًّا، ويتجاوز 4 سنوات”.

وأضافت: “شبكة تصريف المياه في الموقع المذكور تعمل بكفاءة عالية، إضافة إلى وجود الفرق الميدانية في الموقع والمحاور كافة بالمدينة، وتقوم بمتابعة شبكة التصريف، وتنفيذ أعمال النظافة، ورفع المخلفات والأتربة بشكل فوري”.