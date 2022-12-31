علق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2025.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي:”واحد من أعظم الأوقات تم تأكيدها لبدء رحلته الجديدة في المملكة”.
وتابع:”كرستيانو رونالدو أهلا بك في منزلك الجديد ، مرحبا بك في الدوري السعودي، أتمنى لك ولأسرتك تجربة رائعة في المملكة”.
وأشار:”سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية”، موضحا:”سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا”.
يذكر أن رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، أعلن عن توقيع عقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى 2025.
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