علق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2025.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي:”واحد من أعظم الأوقات تم تأكيدها لبدء رحلته الجديدة في المملكة”.

وتابع:”كرستيانو رونالدو أهلا بك في منزلك الجديد ، مرحبا بك في الدوري السعودي، أتمنى لك ولأسرتك تجربة رائعة في المملكة”.

وأشار:”سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية”، موضحا:”سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا”.

يذكر أن رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، أعلن عن توقيع عقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى 2025.