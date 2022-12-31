كشف الفنان المصري حسام حبيب، حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتدائه على زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب في لبنان، على خلفية قضائهما إجازة هناك.

وقال حسام حبيب أن الأخبار المتداولة حول اعتدائه على زوجته “كاذبة”، مؤكدًا: “الخبر غير صحيح، نحن في أفضل حال ونحضر لأعمال كثيرة للفترة القادمة”، بحسب وقع “et بالعربي”.

ودعا حبيب الجمهور بعدم الانسياق وراء الشائعات، وما أسماها بالصحافة “الصفراء”، قائلًا: “ناس مريضة.. منهم لله”.

جاء ذلك بعد تداول مواقع محلية، وصفحات مهتمة بأخبار الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باعتداء حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب بالفندق الذي يقيمان فيه بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد شجار نشب بينهما.