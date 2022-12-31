كشفت الفنانة برلنتي عامر طليقة الفنان سعد الصغير، عن عودة فنان الأغنية الشعبية سعد الصغير لطليقته الأولى الراقصة “شمس”.

وقالت برلنتي عامر عبر حسابها علي فيس بوك :” وللعلم إن سعد رجع لشمس الرقاصة ولسة راجع من عندها من تركيا يوم ما سافر تونس وانا شخصيا فرحت علشان يبعد عني بالمصايب بتاعتة دي”.

وأضافت :” ربنا يبعدك لحد كدة بس لسة هنكمل في الجزء التاني البيت بقي والعيال وكدة يعني وهسيب الموضوع كلة ليكم ولسة مكاملين إنهاردة كفاية كدة فاصل ونواصل”.

وكانت برلنتى شنت الحرب على سعد الصغير من خلال صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام، بنشر فيديوهات مختلفة لكتشف أكاذيبه على حد وصفها ، وأخيرا قامت بإعادة نشر فيديو كانت طليقة سعد الأولى الراقصة شمس نشرته عبر صفحات السوشيال ميديا تتهمه فيه بأنه قام بتصويرها عارية من أجل ابتزازها.