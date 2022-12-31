أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف للوظائف الإدارية والقانونية والتقنية.
وأوضح المجلس الصحي أن الوظائف المتوفرة هي:
1- أخصائي قانوني (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الأنظمة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.
– خبرة في مجال الأنظمة الصحية أو من المتخصصين فيها.
2- أخصائي بنية مؤسسية (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.
– معرفة أساسيات ونشاطات أعمال البنية المؤسسية.
– القدرة على التحليل والتوثيق.
– يفضّل الحصول على الشهادة الاحترافية في البنية المؤسسية (TOGAF).
3- رئيس وحدة الإيرادات الذاتية (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الاقتصاد، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات للماجستير مجال الإيرادات الذاتية.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس في مجال الإيرادات الذاتية.
4- مُحلل بيانات (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المعلومات، الإدارة العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
– يفضّل من لديه شهادة احترافية (شهادة تدريب لتحليل البيانات KPI Professional).
وأضاف أن التقديم مُتاح ، ويمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد)عبر هذا الرابط هنا
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