أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف للوظائف الإدارية والقانونية والتقنية.

وأوضح المجلس الصحي أن الوظائف المتوفرة هي:

1- أخصائي قانوني (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الأنظمة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.

– خبرة في مجال الأنظمة الصحية أو من المتخصصين فيها.

2- أخصائي بنية مؤسسية (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.

– معرفة أساسيات ونشاطات أعمال البنية المؤسسية.

– القدرة على التحليل والتوثيق.

– يفضّل الحصول على الشهادة الاحترافية في البنية المؤسسية (TOGAF).

3- رئيس وحدة الإيرادات الذاتية (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الاقتصاد، المالية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات للماجستير مجال الإيرادات الذاتية.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس في مجال الإيرادات الذاتية.

4- مُحلل بيانات (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المعلومات، الإدارة العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

– يفضّل من لديه شهادة احترافية (شهادة تدريب لتحليل البيانات KPI Professional).

وأضاف أن التقديم مُتاح ، ويمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد)عبر هذا الرابط هنا