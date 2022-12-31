أعلن مجلس الوزراء، عن تعديلات على نظامي الإقامة ووثائق السفر تتيح للمواطن إصدار جواز السفر خلال 24 ساعة.

ووافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة إلى المادة الثانية عشرة من نظام وثائق السفر تتيح إصدار أو تجديد جواز السفر خلال 24 ساعة مقابل رسم قدره 500 ريال. ونص التعديل على أن وزارة الداخلية ستضع الآلية والضوابط اللازمة للقرار الجديد، وفق صحيفة أم القرى.

وتضمنت التعديلات الجديدة على أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة.

وتشمل التعديلات، في حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، ويكون 500 ريال لعدة سفرات لمدة 3 أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً.