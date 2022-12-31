توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية, كما تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والأوسط تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل الى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل الى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.