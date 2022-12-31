أعلن التلفزيون التشيكي، عن تسجيل موجة إصابات بإنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن بقرية برود ناد تيشو، في منطقة تاشوف غربي البلاد.

وقال التلفزيون التشيكي أنه: “أكدت الادارة وجود النوع الفرعي من إنفلونزا الطيور H5N1 في مزرعة دواجن في قرية برود ناد تيشو، حيث تحتفظ شركة Česká drůbež بـ 742000 دجاجة بياضة في ثلاث ورش عمل”.

وأوضح ممثل الادارة بيتر ماير: “حيث تعيش 742 ألف دجاجة بياضة من المتوقع الآن تحديد الفيروس، وهو أكبر انتشار لأنفلونزا الطيور في جمهورية التشيك”، لافتًا إلى سبب أخذ العينات وبدء التحقيق في الوضع في مزرعة الدواجن من قبل الأطباء البيطريين كان الزيادة الحادة في معدل نفوق الطيور في إحدى الورش.