أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم لبس المرأة للعدسات اللاصقة الملونة بهدف الزينة.
وقال الشبل :” العدسات الزينة على نوعين الأول عدسات طبية هي ليست ضارة وسمح بها الأطباء فهذه لا بأس بها”.
وأضاف ” أما النوع الثاني فهي عدسات تضر سواء على المدى القريب أو البعيد سواء بحساسية أو ضعف نظر فهذه لا تجوز للمضرة”.
حكم لبس المرأة للعدسات اللاصقة الملونة بهدف الزينة
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل https://t.co/clBCR4YLsx#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/E7s5mLPhVN
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 30, 2022
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