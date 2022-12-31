أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم لبس المرأة للعدسات اللاصقة الملونة بهدف الزينة.

وقال الشبل :” العدسات الزينة على نوعين الأول عدسات طبية هي ليست ضارة وسمح بها الأطباء فهذه لا بأس بها”.

وأضاف ” أما النوع الثاني فهي عدسات تضر سواء على المدى القريب أو البعيد سواء بحساسية أو ضعف نظر فهذه لا تجوز للمضرة”.