أزاحت شركة GAC الصينية، الستار عن سيارتها الجديدة التي صممت لتكون مركبة كروس أوفر أنيقة واقتصادية ومتطورة بنفس الوقت.

ويعد الملفت للنظر في سيارةGAC Trumpchi GS3 الجديدة هو تصميم واجهتها الأمامية الذي تتداخل فيه الخطوط المائلة المطلية بالكروم، وكذلك تصميم المصابيح والفتحات الهوائية، وشكل ممتصات الصدمات التي تمنح المركبة مظهر القوة والرياضية بنفس الوقت.

واعتمدت هذه السيارة على منصاتGlobal Platform Modular Architecture المعدّلة، وحصلت على سقف بانورامي كبير، وجنح هوائي فريد التصميم موضوع على مؤخرة سقفها لزيادة الثبات أثناء السير بسرعة كبيرة، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و41 سنتيمترا، عرضه 185 سم، ارتفاعه 160 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 265 سم.

وزودت المركبة بمحركات بنزين بسعة 1.5 ليتر وعزم 169 و177 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 7 ثوان تقريبا.