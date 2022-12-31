كشف تطبيق تليجرام للتراسل الفوري، عن آخر تحديثاته لعام 2022، وهو تحديث خاص بنظام تشغيل iOS، ويتميز بإضافة العديد من الميزات الجديدة والمبتكرة.

ويتضمن التحديث الأخير إضافة أدوات كتابة ورسم جديدة، وخاصية تعتيم وتشويش الصور ومقاطع الفيديو، وطرق جديدة لتوفير مساحة على الأجهزة، وميزة الإزالة التلقائية للوسائط المخزنة.

وتستطيع الوصول إلى ميزة تشويش الوسائط، من خلال تحديد عنصر واحد أو أكثر من قائمة المرفقات، ثم النقر على النقاط الثلاث الظاهرة بجانب العنصر، والضغط على خيار “الإخفاء بالتشويش”.