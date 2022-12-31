أكد الإعلامي الرياضي محمد الشهراني أن الرياض ستشهد قريبا حدث رياضي كبير يوازي صفقة كريستيانو رونالدو.

وقال الشهراني :” هذا الحدث الكبير كنا ننتظره خلال ١٥ سنة الأخيرة، وفي هذا الحدث سيكون نجوم الهلال والنصر في فريق واحد تحت رعاية هيئة الترفيه”.

وأضاف ” سيكون موجود مع نجوم الهلال والنصر كرستيانو رونالدو ويلعبون ضد ميسي ومبابي ونيمار نجوم باريس سان جيرمان”.