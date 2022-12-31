أكد الإعلامي الرياضي محمد الشهراني أن الرياض ستشهد قريبا حدث رياضي كبير يوازي صفقة كريستيانو رونالدو.
وقال الشهراني :” هذا الحدث الكبير كنا ننتظره خلال ١٥ سنة الأخيرة، وفي هذا الحدث سيكون نجوم الهلال والنصر في فريق واحد تحت رعاية هيئة الترفيه”.
وأضاف ” سيكون موجود مع نجوم الهلال والنصر كرستيانو رونالدو ويلعبون ضد ميسي ومبابي ونيمار نجوم باريس سان جيرمان”.
محمد الشهراني
في القريب .. حدث رياضي كبير يوازي صفقة #كريستيانو_رونالدو سيحدث في المملكة ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) @M_ALSHAHRANI pic.twitter.com/ap218KCi5f
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 30, 2022
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