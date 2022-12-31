أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم المسح على الجوارب التي بها بعض الثقوب.

وقال الشبل :” يجوز المسح على الجوربين اللذين فيهما خروق مالم يذهب اسم الخف والجورب عنه أو يظهر عنه جزء كبير من العضو الممسوح”.

وأضاف ” الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمشون على خفافهم وكانت تصيبها الخروق ومع ذلك لم يؤمروا بألا يمسحوا عليها”.