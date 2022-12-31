أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم المسح على الجوارب التي بها بعض الثقوب.
وقال الشبل :” يجوز المسح على الجوربين اللذين فيهما خروق مالم يذهب اسم الخف والجورب عنه أو يظهر عنه جزء كبير من العضو الممسوح”.
وأضاف ” الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمشون على خفافهم وكانت تصيبها الخروق ومع ذلك لم يؤمروا بألا يمسحوا عليها”.
حكم المسح على الجوارب التي بها بعض الثقوب
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل https://t.co/5nEyYHp4OZ#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/Ud7Rg8Klpn
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 30, 2022
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