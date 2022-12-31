ظهر رئيس نادي النصر مسلي آل معمر ومحمد الخريجي، برفقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد إتمام الصفقة وانتقاله للنصر.

وكان مسلي آل معمر، قد علق على تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2025، قائلًا:”سعيد جدا بانضمام أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم إلى نادي النصر والدوري السعودي”.

وأضاف: “تعاقدنا مع رونالدو لا يستهدف كسب مباراة أو بطولة، بل أبعد من ذلك: نقل تجارب عظيمة، ،احترافية عالية، إلهام لجيل شغوف بالرياضة”، متابعًا:”أدعوكم للاستمتاع بفصل من فصول التطور الهائل في مملكة العز”.