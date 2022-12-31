أكد المستشار العقاري مطر الشمري، أن البحث عن مميزات البنوك عند طلب الحصول على التمويل العقاري أمرا مهما.

وقال مطر الشمري، عبر برنامج “البورصة العقارية” على إذاعة “الإخبارية”، أن نصيحته الدائمة بالنسبة للتمويل هي عدم المبالغة في التمويل العقاري وأن يكون مناسب للقدرة المالية.

وأشار المستشار العقاري، إلى أن من الضروري المقارنة بين أكثر من بنك عند طلب التمويل العقاري للحصول على التمويل الأفضل، ومن المهم البحث عن مميزات كل بنك.