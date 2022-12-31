تعتبر أحماض أوميغا 6 مكونا رئيسيا في أي نظام غذائي صحي، ويمكن الحصول عليه من الأطعمة المغذية مثل المكسرات والبذور والزيوت النباتية.

وهذه هي الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 6 المفيدة

الجوز

الجوز نوع من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية الهامة مثل الألياف والمعادن، بما في ذلك المنغنيز والنحاس والفوسفور والمغنيسيوم.

بذور عباد الشمس

بذور عباد الشمس هي البذور المغذية التي يتم حصادها من نبات عباد الشمس، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة، بما في ذلك فيتامين E والسيلينيوم، وكلاهما يعمل كمضادات للأكسدة تحمي من تلف الخلايا والالتهابات والأمراض المزمنة.

زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني عبارة عن كريمة مصنوعة من الفول السوداني المحمص، وتحتوي عناصر غذائية صحية مثل النياسين والمنغنيز وفيتامين E والمغنيسيوم.

زيت الأفوكادو

بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فقد وجدت دراسات صحية أن زيت الأفوكادو قد يحسّن صحة القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

البيض

غني بمجموعة من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والسيلينيوم والريبوفلافين

اللوز

مصدر مهم للبروتين والألياف، إلى جانب فيتامين E والمنغنيز والمغنيسيوم.

الكاجو

غني بالمغذيات بما في ذلك النحاس والمغنيسيوم والفوسفور.